التعليم وغلاء الأسعار أبرز المشكلات المطروحة بختام منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بالدقهلية

اختتمت فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، اليوم الاثنين، برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية “إدارة البرلمان والتعليم المدني” بمحافظة الدقهلية، أولى فعاليات ملتقى الحوار الوطني الثاني للشباب تحت شعار “فيما يفكر الشباب.. حوار من الشباب للشباب” بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب منيه النصر.

ويتناول منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: “السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى”، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل التدريبية للشباب.

فيما جرى تقسيم الشباب المشاركين فى ختام اليوم الثانى من منتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بمركز شباب الرياض، الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات التى تناولها الشباب خلال الورش التدريبية هي المشاكل التى تواجه التعليم وغلاء الأسعار.

وبدأ الحوار بالتعريف بالدعوة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهه التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، ونبذة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016، والتعريف بمحاور المنتدي (( السياسي - الاقتصادي - والاجتماعى )) والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

وحضر فعاليات اليوم الختامي من منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منيه النصر، و ماهر يوسف رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، و وليد احمد لطفي، و مي كمال بإدارة البرلمان والتعليم المدني، و شيماء السعدني مدربه ملتقي الحوار الوطني، و محمد ثروت منسق الحوار الوطني الثاني للشباب، وبمشاركه مراكز الشباب باداره شباب منيه النصر.

وجاءت فعاليات اليوم الثاني من منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بمركز شباب الرياض، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منيه النصر.

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