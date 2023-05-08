بعد غياب 57 أسبوعا.. نور الشربينى تعود لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش

عادت نور الشربينى إلى صدارة التصنيف العالمى للإسكواش، بعد غياب سنه كاملة هيمنة فيها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، على تصنيف السيدات.

وقد أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، اليوم الإثنين، التصنيف العالمى الجديد للاعبات، وتصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، بينما حلت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة فى الوصافة.

ووصلت المدة التى قضاتها نوران جوهر فى صدارة التصنيف العالمى للسيدات إلى 57 أسبوعاً على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

وجاء تصنيف لاعبات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

6- نور الطيب



فيما جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

1- نور الشربيني

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامي

4- جويل كينج

5- أماندا صبحي

6- نور الطيب

7- أوليفيا فيتشر

8- جورجينا كيندي

9- سارة جان بيري

10- نيلي جليس