تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالإعدادية والثانوية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تجرى على قدم وساق وبشكل منتظم، وذلك في يومها الثاني على التوالي لصفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة وفقاً للجداول المعلنة والتى تم اعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان له، إلى أن الهدوء والاستقرار ساد جميع اللجان اليوم، حيث يؤدى طلاب الصف الاول الاعدادي البالغ عددهم ١٥٠٥٥٥ طالبا وطالبة امتحاناتهم اليوم في مادتي العلوم واللغة الانجليزية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي البالغ عددهم ١٢٨٤٠١ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مادتى الهندسة والتربية الفنية وبالنسبة لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية يؤدي اليوم ٣٩٣٣١ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحانهم اليوم في مادة الفيزياء بينما يؤدي ٣٤٢٧٦ طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية وقد تمكن جميع الطلاب المستهدفين الذين حضروا الامتحانات من الدخول والتسجيل على المنصة الإلكترونية بنسبة تمكن بلغت ١٠٠٪ ولم يتم رصد أي شكاوى أو معوقات ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى سواء من الطلبة أو الملاحظين أو أولياء الأمور.

أكد وكيل الوزارة، أنه تم التشديد على مديرى العموم بالمديرية والإدارات التعليمية ومديرى المراحل (الإعدادية والثانوية) بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميدانى على المدارس واللجان بنطاق الإدارات التعليمية للتأكد من استقرارها وانتظامها والالتزام بكافة الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدي بكل حزم لكافة صور الغش داخل اللجان ومنع أجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة وكذا التحقق من الالتزام من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين وتفعيل إجراءات السلامة والأمن والتحقق من نظافة وتهوية وتوافر الإضاءة الكافيه والأثاث اللازم داخل اللجان.