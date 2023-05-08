سري الدين: البابل شيت في كليات الحقوق جريمة.. ولا بد من بروتوكولات للتعليم المستمر

هاجم النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، منظومة التعليم المستحدثة بكليات الحقوق، مؤكدا أن ما يحدث في امتحانات البابل شيت بكليات الحقوق جريمة، في حق كلية الحقوق لأن الطالب يتخرج لا يستطيع التعبير عن نفسه لافتقاده للإبداع وغيرها.

وأضاف سري الدين، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني، بأن هذه الوظائف النيابة العامة والمحاماة وغيرها تحتاج للكلمة والقدرة على التعبير، وبما أن الطالب لا يستطيع أن يكتب مقالة سطرين وهناك خطورة كبيرة على الطلاب من البابل شيت خاصة أن اللوائح لا تلزمه ولم نشاهد نظام البابل شيت في أي دولة على مستوى العالم لا في أمريكا ولا أوروبا.

وطالب سري الدين أن يعاد النظر فيها للابتكار والتاهيل اللوائح وغيرها تؤخذ بعين الاعتبار لان الخطابه اختفت والابداع اختفى.

وشدد سري الدين على أنه لا بد أن يكون هناك بروتوكولات للتعليم المستمر نحن نفتقد إلى التعلم المستمر خاصة في الطب والهندسة، ضمن الاستراتيجية لرفع الكفاءات والتأهيل وزيادة القدرة على التخصص والابتكار.