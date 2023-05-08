"بهية" على طريقة فرسان الشرق بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض "بهية" تصميم واخراج كريمة بدير رؤية درامية محمد فؤاد، ديكور وملابس أنيس إسماعيل وذلك فى ثلاث ليال متصلة تبدأ في الثامنة والنصف من مساء الاربعاء، والخميس، والجمعة 10 ، 11 ، 12 مايو الجاري، على خشبة مسرح الجمهورية.

العرض مستلهم من رواية نجيب سرور الشهيرة " ياسين وبهية " ومن الموال الشعبى المعروف "يا بهية وخبرينى" ويسعى للاجابة على التساؤل الذى طرح فى العملين عن قاتل "ياسين"، حيث تدور الأحداث حول شخصية ياسين الذى يحاول الانتقام من الاقطاعى المسيطر على القرية بعد محاولة الاعتداء على حبيبته "بهية"، وذلك بتحريض اهلها على اقتحام القصر واحراقه، وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت نار الثورة الموجودة في قلوب أهل القرية ضد مظالم الإقطاع وقسوته وجبروته لنكتشف فى النهاية ان القاتل هو الاقطاعى وأعوانه.

تأسست فرقة فرسان الشرق للتراث في العام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصاميم حركية مبتكرة ، تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية .