برلماني: التعليم قاطرة التنمية والحل السحري للوصول للجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد علي البدري، وكيل تعليم الشيوخ، إن التعليم قاطرة التنمية ولا جدال في ذلك، هو الحل السحري في تحقيق التنمية والوصول للجمهورية الجديدة، مطالبا بأن تكون الاستراتيجية التي يناقشها أعضاء مجلس الشيوخ "ممتدة"، ولا ينفصل التعليم الأساسي عن الجامعي.

وأضاف: أتمنى أن تكون المساعي شاملة لجناحي التعليم، وأن تبنى على أمور كثيرة، أبرزها اكتشاف المواهب، نحتاج المزيد من النقاش عن اكتشاف المواهب العلمية، وأن تكون هناك آلية لإلحاق الطلاب في الجامعات التي تتناسب مع مواهبهم بعيدا عن مكتب التنسيق.

واصل: نحتاج ربط التعليم بسوق العمل، وآليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، مع تبني ورعاية العلماء المصريين بدلا من أوروبا ممن تقدر تفوقهم فنحن لانستفيد من هؤلاء.

وكانت قبلها قد بدأت النقاشات في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، حول استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة أولت النهوض بالتعليم بأنواعه ومراحله المختلفة والارتقاء بالبحث العلمي في كافة المجالات، اهتماما كبيرا.

وأكدت النائبة، أهمية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزراة التعليم العالي والبحث العلمي في 7مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، مما يعكس ويؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.