خاص| مدير الكرة بإنبي: العثور على إيريك تراوري بعد اختفاء 9 أيام

أعلن محمد إسماعيل، مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي إنبي، العثور على البوركينابي إيريك تراوري لاعب وسط الفريق المعار من بيراميدز للفريق البترولي لنهاية الموسم بعدما انقطع عن التدريبات منذ ٩ أيام بدون أى سبب معلن.

وقال محمد إسماعيل، في تصريحات خاصة لجريدة البوابة نيوز: « تراوري تواصل مع المسئول عن اللاعبين الأجانب في نادي إنبي في ساعة متأخرة من مساء الأحد».

وأضاف: «اللاعب أكد أنه كان يشعر بحالة من (الزهق) ويرغب في الجلوس مع نفسه، لذا تغيب عن الفريق طوال الفترة الماضية».

وأضاف مدير الكرة بإنبي، أن اللاعب تم تحويله لإدارة الشئون القانونية بالنادي، على أن يتم التحقيق معه غدًا نظرًا لارتباط الفريق بمباراة اليوم في كأس مصر.

وأكد محمد إسماعيل، أن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي تحركوا على الفور وتقدموا بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد اللاعب الهارب بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق النادي.