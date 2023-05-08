وصول الدفعة الأولى من اليمنيين العالقين في السودان إلى مطار عدن الدولي

الإثنين 08/مايو/2023 - 12:52 م

وصلت إلى مطار عدن الدولي، الدفعة الأولى من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان، التي تضم 180 فردا، اليوم /الاثنين/، على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية، وذلك بعد إجلائهم عبر سفن سعودية من مدينة بورتسودان إلى مدينة جدة فى المملكة العربية السعودية.

وقال المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)- "إن الشركة ستقوم كمرحلة أولى بتسيير رحلتين جويتين من جدة إلى مطار عدن، لنقل 450 مواطنا يمنيا عالقا، حيث تقل الرحلة الأولى 180 عالقا، والرحلة الثانية 270".

وأضاف أن عملية نقل العالقين في السودان إلى أرض الوطن تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وذلك انطلاقا من حرصه على متابعة أوضاع المواطنين اليمنيين وتسهيل عملية إجلائهم ونقلهم إلى الوطن.

وثمن المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية اليمنية، الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية، عبر طواقمها في سبيل إجلاء المواطنين اليمنيين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، جرّاء الأوضاع الصعبة والصراع الدائر في السودان.