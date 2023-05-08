نواب الشيوخ يطالبون بإنشاء وزارة متخصصة في البحث العلمي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون هناك وزارة مختصة بالبحث العلمي، مشددين على ضرورة زيادة المخصصات المالية فى موازنة البحث العلمي وتفعيل التحول الرقمي للنهوض بالتعليم العالي.

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ: الحكومة تحدثت عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الدراسات العليا، متسائلا: كيف يتحقق ذلك وكل قسم فيه أستاذ واحد؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وتابع: "الناس اللى عايزة تعمل فروع لجامعات أجنبية، المستثمر لما بيعرف أن رئيس الجمهورية يشجع ذلك يتحفز للدخول فى هذا المجال، لكن الإجراءات تأخذ وقتا طويلا وتشهد تعقيدات.

وطالب النائب بضرورة تسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين، متسائلا: أين وصلنا في ملف تحقيق الجودة الشاملة؟.

من جانبه أكد النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن التعليم هو قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، يجب أن تكون ممتدة من التعليم قبل الجامعي حتى التعليم الجامعي، وأن تكون استراتيجية متكاملة وغير منفصلة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: يجب أن تبنى على أمور كثيرة، فيجب اكتشاف المواهب العلمية، ووضع آلية لإلحاق هذه المواهب فى الجامعات التي تتفق مع مواهبهم من خلال مكتب التنسيق، ولابد من الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، ويجب تبنى العلماء المصريين بدلا من هروبهم إلى الخارج.

من جانبه قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: أولادنا ممكن يدخلوا جامعات وأهلهم يصرفوا عليهم وهما يضيعوا عمرهم، وفى الآخر المعادلة صفرية، والطالب يصاب بالإحباط، ويفاجأ أن ما تعلمه ليس مرتبطا بسوق العمل.

وتسائل عضو مجلس الشيوخ، عن الذي يتم بشأن الجامعات الأهلية ودورها حتى يكون المواطن على علم بها؟.

وطالب النائب إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة أن هناك وزارة مخصصة للبحث العلمي، قائلا: البحث العلمي يحتاج إلى تمويل كبير، وهناك حاجة للتسويق للبحث العلمي وأن يدخل القطاع الخاص فى مجال البحث العلمي وتطويره وأن يتم تطبيقه.

فيما أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي يحقق طفرة كبيرة فى مجال التعليم، قائلا: لابد من تقديم رؤية جديدة لكيفية الالتحاق الجامعي,، وأن يتم تقييم عملية التحول الرقمي.

وشدد النائب حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل التحول الرقمي لتطوير التعليم الجامعي.

وأكد النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك مشاكل عديدة تتعلق بالبحث العلمي الذى يحتاج إلى دعم وتمويل، قائلا: ولابد من استغلال التحول الرقمي فى تطوير البحث العلمي.