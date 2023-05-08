مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق حملة تبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة شعب السودان

الإثنين 08/مايو/2023 - 12:52 م

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إطلاق حملة تبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه سيجري جمع التبرعات عبر المنصة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

وأكد أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيًا الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم في السودان، مشيرا إلى أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.