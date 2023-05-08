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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بدراسة مطلب أهالى منطقة سيدى على المليجى بشبين الكوم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الوحدة  المحلية  لمدينة  شبين الكوم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمرانى لفحص شكوى أهالى منطقة سيدى على المليجى  بقرية مليج  بالمنطقة المزمع إقامة مكتب بريد على أرض الأوقاف بالموافقة على ارتداد الشارع 6 متر بدلا من 4 متر أسوة بشوارع المنطقة المحيطة ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم ،  كما كلف المحافظ  مدير مديرية القوى العاملة  بدراسة شكوى عدد من عمال إحدى الشركات الخاصة  يتضررون من عدم صرف مستحقاتهم المالية ، والعرض عليه فورا لاتخاذ اللازم .
جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومي بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .
وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية كوم الشيخ عبيد مركز تلا يلتمس توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منزله  والمنازل المجاورة ضمن مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية الجارى تنفيذه بالقرية ، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس شركة مياة الشرب بدراسة طلب المواطن مشيرا إلى أنه لامانع حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ووافق المحافظ على الالتماس المقدم من مواطن بناحية سلكا بشبين الكوم يلتمس استمرار إقامة شادر " أهلا رمضان " الخاص به  ، مؤكدا على أهمية توفير السلع والمواد الغذائية  وعرضها بأسعار مخفضة للمواطنين ،كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بإنهاء الإجراءات الخاصة لمواطنة  تمتلك منزل مقام على أرض املاك دولة بناحية طنبشا مركز بركة السبع.
هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين ، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم  .

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