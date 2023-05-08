الاتجاه لرفع الرسوم على سبائك الذهب في مصر يساهم في خفض الطلب عليها

أكد التحليل الفني لجولد بيليون، الصادر اليوم الإثنين، استقرار أسعار الذهب، والذي بدأ منذ الأسبوع الماضي لنشهد تداولات مستقرة إلى حد ما بعد القفزات العنيفة التي شهدتها أسواق الذهب خلال الفترة السابقة والتي تسببت في وصول السعر لأعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2600 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 20800 جنيه.

ويشهد الذهب منذ الأسبوع الماضي استقرارًا في أدائه بسبب التدخلات من الجهات المعنية بعد التحركات العنيفة وانفصال التسعير المحلي عن التسعير العالمي في سوق الذهب التي شهدتها أسواق الذهب مؤخرًا.

وأعلنت شعبة الذهب عن مبادرتين بالتعاون مع وزارة التموين تهدف الأولى إلى خفض مصنعية المشغولات الذهبية لمدة شهر، والثانية هي السماح باستقدام المصرين العالمين في الخارج لكميات محددة من الذهب من 100 إلى 150 جرام بدون جمارك بهدف زيادة المعروض من السبائك في الأسواق وبالتالي العمل على تحقيق الاستقرار في السوق.

والهدف الأساسي من هذه المبادرات هي تحقيق توافر من السبائك الذهبية في الأسواق خاصة بعد ارتفاع الطلب عليها بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب العمل على تحرك أسواق المشغولات الذهبية التي تعاني من ركود كبير خلال الفترة الماضية بسبب الإقبال على السبائك ذات المصنعية الأقل.

من جهة أخرى، طالبت شعبة الذهب والمعادن التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بزيادة الرسوم على السبائك والعملات الذهبية من وزن 1 جرام إلى وزن 100 جرام من 30 جنيه إلى 120 جنيه، بهدف تقليل الطلب على السبائك والعملات الذهبية لصالح صناعة المشغولات الذهبية التي شهدت انخفاض كبير في حجم الإنتاج يصل من 70 % إلى 80 % خلال الفترة الحالية.

ونتج الطلب الكبير على السبائك الذهبية عن السيولة النقدية الضخمة التي تصل إلى 700 مليار جنيه التي تم ضخها في الأسواق مؤخراً مع استحقاق شهادة الـ 18%، في ظل تراجع الطلب على الشهادات الجديدة التي أعلنت عنها البنوك المحلية بفائدة 19% و22% (متناقصة) لأجل 3 سنوات؛ ليتجه جزء كبير من السيولة النقدية إلى أسواق الذهب ليحفظ المواطنين مدخراتهم في الذهب الملاذ الآمن الأول في الأسواق، خاصة بعد أن تسببت عمليات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في انهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي خفض قيمة مدخرات المواطنين.

وساعدت هذه التدخلات من قبل الجهات المعنية أسواق الذهب إلى الاستقرار بعض الشيء والتداول في نطاقات ضيقة، وذلك بعد القفزات التاريخية التي عانت منها الأسواق خلال الفترة الماضية.

ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب

ووفقًا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد احتلت مصر المركز الخامس عالميًا من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ويرجع مجلس الذهب العالمي السبب وراء هذا إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

وفي المقابل، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ولكن الطلب على المشغولات الذهبية يظل ضعيفا مقارنة مع الطلب على السبائك والعملات الذهبية.