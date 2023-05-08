وعظ الوادى الجديد تشارك في الحملة التوعوية "من عمل يده"

شاركت منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة الوادي الجديد، في حملة مجمع البحوث الإسلامية، الدعوية تحت عنوان "من عمل يده" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية للمواطنين خاصة في المناسبات والمواسم المختلفة، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية .

وقال الدكتور عمر عبد الكريم مدير عام منطقة الدعوة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن الحملة تستهدف تعريف الناس بقيمة العمل وأهميته في حياتهم، ودعوتهم إلى التخلّي عن الكسل الذي يرفضه الإسلام واستعاذ منه نبيه -صلى الله عليه وسلم-، والتأكيد على أن العمل شريان للحياة وبدونه يفتقد الإنسان لكثير من المعاني الإيجابية، بل ويتحول إلى عالة على مجتمعه.

أضاف، أن الحملة سوف توجّه مجموعة من الرسائل المباشرة التي تدعوا الناس للإخلاص في أعمالهم وإيقاظ ضمائرهم أثناء أداء أعمالهم خاصة تلك التي تتعلق بمصالح الناس وعلاقة ذلك بمفهوم أداء الأمانة، بالإضافة إلى توعية الناس بالتعاون في الأعمال المشتركة بما يرتقي بالأوطان ويحقق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف أيضًا بيان أهمية العمل ودوره في إسعاد البشر وتحسين صحتهم النفسية لما يشعر به كل عامل في مجاله بأنه ذو قيمة لنفسه ومجتمعه.

وأكد الدكتور عمر عبد الكريم، أن الحملة سوف تُنفّذ من خلال برنامج متنوع يستهدف الانتشار في قرى ومدن الوادي الجديد، ويتواجد من خلاله وعاظ الأزهر وواعظاته بين الناس في أماكن التجمعات المختلفة خاصة داخل المؤسسات التي يعملون بها، بالإضافة إلى لقاءات المساجد ومراكز الشباب لتحذير الناس من النتائج السلبية المترتبة على الاستسلام لكل مشاعر اليأس والإحباط وترك الأعمال والوقوع في فخّ البطالة.