وزير دفاع الصين: العلاقة بين جيشي الصين وباكستان جزء مهم من العلاقات المشتركة بين البلدين

الإثنين 08/مايو/2023 - 12:31 م

أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، خلال لقائه رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الباكستاني الأدميرال محمد أمجد خان نيازي، في بكين، اليوم الاثنين، أن العلاقات بين جيشي البلدين جزء مهم من العلاقات الصينية - الباكستانية.

وقال وزير الدفاع الصيني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية - إن "التعاون بين الجانبين حقق نتائج في مختلف المجالات"، مضيفا أن "جيشي البلدين ينبغي عليهما توسيع مجالات تبادل جديدة، وخلق نقاط تعاون جديدة، والعمل معا لحماية المصالح الأمنية للبلدين والمنطقة".

بدوره، أعرب رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الباكستاني عن "استعداد البحرية الباكستانية لإنشاء آلية تعاون أوثق مع البحرية الصينية، وتعميق التبادلات البراجماتية والتعاون بشكل أكبر، وحماية الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي بشكل مشترك".