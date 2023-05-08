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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حدث في مثل هذا اليوم 8 مايو

حدث في مثل هذا اليوم
حدث في مثل هذا اليوم
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تصادف ذاكرة اليوم الثامن من مايو عدد من الأحداث التاريخية  والسياسية مؤثرة نستعرضها لكم في التقرير التالي: 

1879   المخترع الأمريكي جورج سيلدين يتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع أول سيارة تسير بالبنزين.

1936 فرنسا تصدر قرارًا تعتبر فيه اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.

 1945 القوات الفرنسية تقترف مجازر كبيرة في الجزائر راح ضحيتها حوالي 45000 قتيل، وذلك بعد خروج الجزائريين في مظاهرات يطالبون فيها فرنسا بالوفاء بعهدها المتمثل في إعطائهم الاستقلال عند نهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما عرف باسم مجازر 8 ماي 1945.

1976  انتخاب إلياس سركيس رئيسًا للجمهورية اللبنانية خلفًا للرئيس سليمان فرنجية، وذلك قبل أربع شهور من نهاية ولايته على أن يتسلم الرئاسة بعد نهاية ولاية الرئيس فرنجيّة.

 2004   السلطات الألمانية تلقي القبض على طالب يبلغ من العمر 18 سنة يعتقد أنه مسؤول عن إطلاق فيروس «ساسر» الذي عطل ما لا يقل عن 18 مليون جهاز حاسوب.

حدث في مثل هذا اليوم احداث سياسية أحداث تاريخية