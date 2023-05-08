رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع أعمال الرصف بالمناطق الصناعية

تابع المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأثنين، رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الواقعة بالمنطقة الصناعية A1، والتى تعتبر من أهم الطرق التى تشهد أعمال تطوير حاليا.

وأرجع المهندس علاء منيع، أهمية الطرق، إلى ربطها عدة طرق محيطة بالمصانع داخل المنطقة الصناعية، وضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمدينة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى ، تحت إشراف إدارة الطرق بالجهاز .

وأوضح المهندس علاء منيع أن الأعمال تشمل إعادة رصف الطرق ووضع الطبقة الأسفلتية وتجميل جانبى الشوارع وزيادة معدلات الإضاءة، التى شهدت مزيد من أعمال تطوير الطرق لتحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بالمناطق الصناعية لتيسير الحركة نقل البضائع والمواد الخام الأزمة للتشغيل .

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع رصف المناطق الصناعية

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