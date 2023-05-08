توريد 57058 طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام أعمال توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه جرى توريد 57058 طنا و502 كيلو جرام قمح، منذ بدء عملية التوريد الأحد من الأسبوع قبل الماضى وحتى اليوم لصوامع الغلال بالقليوبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح، موضحا أنه تم البدء فى استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، وستكون البداية بصوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

ومن ناحيته، كشف عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهى "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بالقليوبية".

واستطرد "أبو زيد"، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.