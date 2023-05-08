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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

عروض السمسمية لفرقة الحفاظ على التراث قبل انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة

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شهد مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية  الجديدة، تقديم عروض السمسمية لفرقة الحفاظ على التراث بالإسماعيلية، الذي لاقى تفاعل الحاضرين بشكل كبير، وذلك قبل انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة التابع لصندوق مكتبات مصر العامة بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وتنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى حياة كريمة.

ويجوب هذا المشروع المناطق الريفية بقرى حياة كريمة داخل مختلف المراكز بالمحافظة، وذلك بهدف  إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد إلى وجود المكتبات بالمحافظة لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع.

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وزارة الثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة عروض السمسمية فرقة الحفاظ على التراث