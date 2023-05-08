"حقوق عين شمس" تعقد نموذجا لمحاكاة محكمة الأسرة

نظمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس نموذجاً لمحاكاة محكمة الأسرة وذلك بالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية واللجنة العلمية، تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأت المرافعات بالكلمة الافتتاحية محمد صافي عميد الكلية، وبحضور وتواجد كل من وكلاء الكلية محمد إبراهيم الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ياسين الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أحمد ديهوم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة

جاء إشراف النموذج تحت رعاية يسرا شعبان مدرس القانون المدني بالكلية.

علما بأن إدارة الكلية تولي اهتماماً خاصاً بأنشطة الطلابية وبكافة نماذج المحاكاة لما تكسبه للطالب من مهارات عملية وتأهله لسوق العمل.



حيث كانت المحاكاة تجسيداً حقيقياً لإحدى القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية بدأت بمرافعة المحامين، مروراً بشهادة الشهود وانتهاء بالحكم النهائي.