ممنوع دخول المحجبات.. مطعم يثير موجة غضب على مواقع التواصل.. ومصدر أمني: لا بلاغات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الشديد بعد انتشار فيديو حديث لطبيبة صيدلانية تكشف فيه منع صديقتها المحجبة من دخول مطعم بمنطقة التجمع الخامس.

فيديو مدته دقيقة و32 ثانية

ونشرت الصيدلانية الدكتورة عهود محمد، فيديو مدته دقيقة و32 ثانية قالت فيه أنها كانت مستضيفة أصدقائها لتحتفل معهم بعيد ميلادها في المطعم، وقامت بحجز مقاعد لـ15 شخصا.

وأضافت عندما وصلنا المطعم طلب منا العاملين الخروج بسبب منع دخول المحجبات، وتابعت أنها عندما حجزت لم يخبروها بهذا الشرط .

حقيقة تحرير محضر

ومن جانبه أكد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بالقاهرة لم تتلقى بلاغات حتى الآن بالواقعة سوى رصد الفيديو المتداول.

وأضاف المصدر، أنه فى حالة تلقى بلاغا بذلك الأمر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للنيابة العامة وتطبيق القانون.