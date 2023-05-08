بعد التتويج.. تشويه النصب التذكاري للملكة فيكتوريا بالطلاء الأحمر

تعرض النصب التذكاري للملكة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا، للتشويه بالطلاء الأحمر، على يد مجموعة من المخربين، وذلك تزامنا مع تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في وستمنستر أبى في لندن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أجنبية.

وبدأت شرطة فيكتوريا بالتحقيق، في واقعة تشوية التمثال، من قبل مناهضي الملكية، حيث قاموا بملء البالونات بالطلاء والقائها على التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 11 متراً.

وتم تصوير عمال مجلس مدينة ملبورن وهم ينظفون التمثال صباح اليوم الاثنين، ويقع النصب التذكاري في حدائق الملكة فيكتوريا في وسط مدينة ملبورن، بالقرب من معرض الفنون الوطني ومركز الفنون.

يذكر أنه تم الكشف عن التمثال، الذي صنعه الفنان جيمس وايت، في عام 1907 تكريما للملكة فيكتوريا التي توفيت قبلها بست سنوات عام 1901.