صرع مزارع سقط في "دراسة" أثناء جمع القمح بالقليوبية

لقي مزارع مصرعه إثر إصابته، إثر سقوطه على سير ماكينة "دراسة"، أثناء قيامه بأعمال دريس القمح في حقله بمنطقة الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى الشاملة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ص ح ع"، 55 سنة، مزارع، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوطه علي سير ماكينة "دراسة"، أثناء قيامه بأعمال دريس القمح بحقله، بسبب اختلال توازنه، ما أدي إلي حدوث إصابته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وشيع الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد على الراحل على وفاته، وتلقت أسرة المتوفي العزاء بمقر العائلة بقرية الأحراز دائرة المركز.