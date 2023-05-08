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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 77 ألفا و16 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية
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شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت عن ضبط 77 ألفا و16 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

ومن بين مضبوطات الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - 18 ألفا و20 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و933 مخالفة السير دون ترخيص و22 مخالفة موقف عشوائي، و12 مخالفة لشروط الترخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

وزارة الداخلية المرور