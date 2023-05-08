أمن المنافذ يضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب - عن ضبط 24 قضية في مجال الأمن العام ، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وقضية واحدة في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم تنفيذ 144 حكما قضائيا متنوعا وضبط 2497 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.. ويجرى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.