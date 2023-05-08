تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية بالدوري الإنجليزى والإيطالي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 8 مايو 2023 ، على النحو التالي:



*الكأس المصرى:

06:00 إنبي × لافيينا اف سي

06:00 البنك الأهلي × شبان المسلمين قنا

09:00 المقاولون العرب × الحمام

09:00 المصري البورسعيدي × بترول أسيوط



*الدورى الإيطالى:

07:30 إمبولي × ساليرنيتانا

07:30 أودينيزي × سامبدوريا

09:45 ساسولو × بولونيا



*الدورى الإنجليزى:

05:00 فولهام × ليستر سيتي

07:30 برايتون × إيفرتون

10:00 نوتينغهام فورست × ساوثهامتون



