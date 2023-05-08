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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية بالدوري الإنجليزى والإيطالي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الأثنين الموافق 8 مايو 2023 ، على النحو التالي:

*الكأس المصرى:
06:00 إنبي × لافيينا اف سي
06:00 البنك الأهلي × شبان المسلمين قنا
09:00 المقاولون العرب × الحمام
09:00 المصري البورسعيدي × بترول أسيوط

*الدورى الإيطالى:
07:30 إمبولي × ساليرنيتانا
07:30 أودينيزي × سامبدوريا
09:45 ساسولو × بولونيا

*الدورى الإنجليزى:
05:00 فولهام × ليستر سيتي
07:30 برايتون × إيفرتون
10:00 نوتينغهام فورست × ساوثهامتون

 

تشاهدون اليوم الكأس المصرى الدورى الإيطالى الدوري الإنجليزي المصري البورسعيدي