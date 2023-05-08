الاستعلام عن حالة مصابي حريق مستشفى المعادي وندب الأدلة الجنائية

بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق داخل أحد المستشفيات بكورنيش المعادى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق شب داخل قسم الرعاية الحرجة ونتج عنه إصابة ٧ أشخاص من بينهم مدير المستشفى بالاختناق وتدهور وضع بعض الحالات الصحى، كما تبين أن أحد المصابين في حالة حرجه، وتشير التحريات الاوليه تدابير وجود ماس كهربائى.

وأمرت النيابة بانتداب فريق الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وأسبابه وحصر التلفيات الناجمه عنه.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفي، والإستعلام عن الحال الصحية للمصابين، واستدعاء العاملين لسؤالهم حول الواقعه.

أصيب 7 أشخاص في حريق نشب داخل قسم الرعاية بمستشفى خاص لرعاية الحالات الحرجة بكورنيش المعادي.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا بحدوث حريق بمستشفى خاص على كورنيش النيل بالمعادي، حيث اشتعلت النيران داخل قسم الرعاية.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بدفع سيارات الإطفاء، وإخلاء المرضى والعاملين، حرر محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.