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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطل بحوزته 15 كيلوجرام حشيش داخل سيارة بالهرم في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش وزنت حوالي 15 كيلو جرام، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمراوة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 15,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول" وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي  والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، بالاشتراك مع مالك السيارة، مقيم بمحافظة القاهرة "أمكن ضبطه" وبمواجهته أيدي ما سبق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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