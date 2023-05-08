يد الأهلي "فوق الجميع".. موسم تاريخي يُعيد الفريق لمنصات التتويج وينهي السيطرة الزملكاوية

تعيش كرة اليد في النادي الأهلي موسمًا تاريخيا وإنجازات وبطولات غير مسبوقة بعدما سيطرت فرق الأهلي على البطولات المحلية والقارية على صعيد الرجال والسيدات والشباب والناشئين لتعيد الريادة للقلعة الحمراء بعد سنوات عجاف هيمن فيها الغريم التقليدي نادي الزمالك على البطولات المحلية والافريقية.

وكان الموسم الحالي بداية حملة التصحيح في كرة اليد الأهلاوية بالتعاقد مع عدد من النجوم على صعيد الفريق الأول أبرزهم النجم أحمد خيري العائد من رحلة احتراف أوروبية والنجم علي زين نجم المنتخب الذي انضم على سبيل الإعارة وحارس المرمى محمد إبراهيم قادما من نادى كوبرفينس التشيكى وتدعيمه بلاعبين شباب قادوا الفريق لمنصات التتويج ورجحوا كفة الأحمر، إلى جانب التعاقد مع المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز لتدريب الفريق الأول خلفا لمواطنه دانيال جوردو.

ديفيز يقود ثورة التصحيح في القلعة الحمراء

تعاقد النادي الأهلي في شهر أكتوبر الماضي مع المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق اليد لما يتمتع به من إمكانيات وخبرات كبيرة كما سبق له قيادة منتخب مصر لكرة اليد خلال عام 2018 وحتى 2019.

وقاد ديفيد ديفيز ثورة التصحيح في الأهلي من أجل استعادة الألقاب المحلية وتمكن رجال يد الأهلي خلال الموسم الحالي من احتكار كل البطولات المحلية بالتتويج بلقب دوري المحترفين على حساب الغريم التقليدي الزمالك، واستعادة اللقب بعد غياب 4 مواسم، كما حقق الفريق لقب كأس مصر بعد الإطاحة بالزمالك في نصف النهائي ثم الفوز في النهائي على سبورتنج.

كما قاد “ديفيز” فريق يد الأهلي للتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الزمالك ليحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي ويحقق لقبه الأفريقي الثالث للسوبر ويتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية “سوبر جلوب” للمرة الثانية على التوالي.

وكان ديفيز قاد فريق يد الأهلي للحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت في السعودية شهر ديسمبر الماضي في بداية مشوار المدرب الإسباني مع المارد الأحمر.

وفي مرحلة الشباب توج فريق مرتبط يد الأهلي مواليد 2002 بلقب الدوري خلال الموسم الحالي متفوقا على جميع المنافسين، كما حقق فريق الناشئين مواليد 2004 بالنادي الأهلي لقب الدوري لتحتكر فرق الأهلي بطولة الدوري في جميع المراحل السنية وتؤكد عودتها بقوة لمنصات التتويج من جديد.

فريق السيدات بالعلامة الكاملة محليًا

ووصلت كرة اليد في الأهلي احتكار البطولات وسار فرق السيدات على درب فرق الرجال حيث استعاد فريق سيدات الأهلي لقب الدوري بعد غياب عام واحد محققا لقب الدوري بعدما تفوق في المرحلة النهائية على أندية الزمالك وسبورتنج والشمس “حامل اللقب”.

وتمكن فريق يد سيدات الأهلي بقيادة المدير الفني محمد عادل، ايضا من التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز في النهائي على حساب الزمالك لتستعيد سيدات القلعة الحمراء اللقب الذي توج به سبورتنج في الموسم الماضي.

استعدادات قوية للمنافسات المقبلة محليا وقاريًا وعالميًا

ويستعد فريق يد الأهلي للمشاركة في بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس التي يستضيفها الأهلي بداية من اليوم وحتى يوم 18 مايو الجاري على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الأثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر.

وفي المقابل يستعد فريق يد السيدات بالقلعة الحمراء للمشاركة في بطولة افريقيا للاندية أبطال الكؤوس بحثا عن لقب افريقي وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق في المجموعة الثانية مع فرق أوتوهو الكونغولي وهابيتا الإيفواري وفاب الكاميروني وأول أغسطس الأنجولي.