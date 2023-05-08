مركبة فضاء صينية تعود إلى الأرض بعد 276 يومًا

عادت مركبة فضاء صينية تجريبية إلى الأرض، اليوم الاثنين، وذلك بعد بقائها في المدار لمدة 276 يومًا، لتكمل بذلك مهمة تاريخية لاختبار تقنيات قابلة لإعادة الاستخدام في الفضاء.

ووفقا لما نقلته "رويترز"، قالت وسائل الإعلام الصينية، إن المركبة الفضائية غير المأهولة عادت كما هو مقرر لها إلى مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم الاثنين.

ولكن لم ترد أي تفاصيل حول ماهية المركبة الفضائية والتقنيات المختبرة ومدى الارتفاع الذي حلقت عليه منذ إطلاقها في أوائل أغسطس 2022، كما لم يتم نشر أي صور للمركبة للجمهور.

وقد ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الاختبارات التي أجرتها المركبة تمثل انفراجة مهمة في أبحاث الصين في تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والتي ستوفر طريقة ملائمة وغير مكلفة للمهام الفضائية في المستقبل.

وتكهن معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بأن بكين تعمل على تطوير مركبة فضائية مثل المركبة إكس-37 بي التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي طائرة فضائية غير مأهولة يمكن أن تظل في المدار لسنوات.

وعادت إكس-37 بي غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام إلى الأرض في نوفمبر من العام الماضي في مهمتها السادسة والأخيرة بعد أكثر من 900 يوم في المدار.