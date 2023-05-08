ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بالتجمع الأول

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بمنطقة التجمع الأول. 

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطل حشيش وهيرويين أجهزة الأمن بالقاهرة مسجل خطر