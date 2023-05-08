سقوط مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بالتجمع الأول

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة مسجل خطر بحوزته 4 كيلو حشيش وهيروين بمنطقة التجمع الأول.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته (كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو جرام - كمية من مسحوق الهيروين المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.