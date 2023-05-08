أوسوريو يدرس الدفع بأكينولا.. وغدا عواد في مواجهة بروكسي بكأس مصر

الإثنين 08/مايو/2023 - 11:58 ص

يدرس خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، منح الفرصة للاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة بروكسي، مساء غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

واستقر أسوريو، على الدفع بمحمد عواد، في حراسة المرمى خلال مواجهة الغد، بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء بعد تراجع مستواه الفني وتألق الحارس الشاب محمد صبحي.

ويدرس أسوريو، منح الفرص للمهاجم البنيني سامسون أكينولا، والدفع به في التشكيل الأساسي، حتى يمنحه الفرصة الكاملة ليحدد مصيره المرحلة المقبلة.

ويفتقد الزمالك، خلال مواجهة اليوم، لجهود الخماسى عبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافى، وناصر منسى، وعمرو السيسى، وأحمد فتوح، بداعى الإصابة.

ويعانى ناصر منسى من مزق فى العضلىة الضامة، وعبدالشافى وعبدالله جمعة من إصابة فى الركبة، فيما تعرض فتوح لكدمة أسفل الظهر، وأصيب السيسى بإجهاد عضلى.أوسوريو يدرس الدفع بأكينولا وعواد غدًا في مواجهة بروكسي بالكأس.