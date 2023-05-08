تنفيذ 90 % من أعمال تطوير المسرح الصيفي بطور سيناء

يشهد المسرح المكشوف فى العاصمة طور سيناء، التابع لفرع ثقافة جنوب سيناء، فى الفترة الحالية المرحلة الأولى من أعمال تطويره ورفع كفاءته، التى بدأت فى أغسطس الماضي والمقرر أن يجرى افتتاحه قريبا، بتكلفة تقديرية تجاوزت الـ 29 مليون جنيه وبلغت نسبة الإنجاز حاليا 90 ٪.

وتأتى أعمال تطوير المسرح المكشوف وفقاً لإستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان والمخرج المسرحي هشام عطوة، لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان المصري.

وكان المسرح الصيفى المكشوف جرى غلقه عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بسبب غلق الطريق المؤدى إليه لدواعى أمنية لوجود مبنى جهات سيادية أمام المسرح.

وكانت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب فى يناير قبل الماضي قد زارت محافظة جنوب سيناء وتفقدت المسرح الصيفى فى العاصمة طور سيناء، وأوصت بضرورة إيجاد مكان بديل للمسرح، لتقديم خدمات فنية وثقافية لأهالى محافظة جنوب سيناء، بعدما رصد النواب محاصرته بالقمامة، فضلا عن تهالكه.

ومن جانبه تفقد الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي ، رافقه مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والعميد مهندس حسن الطوخي المهندس المسؤول بجهاز الخدمة الوطنية، والمهندس مصطفى زاهر ، تضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى بلغت الـ ٩٠ بالمائة من إجمالي الأعمال ، ومزمع الإنتهاء من الأعمال والافتتاح فى أقرب وقت ممكن، حسبما أعلن وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وقال نبيل إن مشروع تطوير المسرح المكشوف بطور سيناء تحول لقصر ثقافي عملاق ومسرح دولى مكشوف على غرار المسارح الدولية يشمل العديد من قاعات الأنشطة الأدبية والثقافية لكل الفئات العمرية حيث يشمل نادى أدب ومكتبة ومعرضا وقاعة كبيرة لعقد المؤتمرات والاجتماعات تكون علاوة على منفذ لبيع الكتب للجمهور.

وجرى الانتهاء من عملية التعلية الجانبية لسور المسرح بارتفاع يقارب الـ ٧٠ سنتيمترا، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد قاعة كبار الزوار والقاعات المجاورة لها.

ويأتي تفقد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، للمسرح الصيفي بطور سيناء، ضمن جولته التفقدية تفقد للمواقع الثقافية بجنوب سيناء ، زار خلالها بيت ثقافة راس سدر ومكتبة الطفل والشباب براس سدر وبيت ثقافة ابوزنيمة وبيت ثقافة ابو رديس ثم التوجه الى قصر ثقافة الطور ومقر فرع ثقافة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء ، رافقه أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء و مديرو الإدارات بالمديرية ، تفقد خلالها سير العمل مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات ثقافية وفنية نوعية لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء ، وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه ، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين ، كما وجهت وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى باهمية تركيز الجهود للنهوض بالمراة السيناوية ودعم مواهب الاطفال فى مراكز ومدن جنوب سيناء.

رافق وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، في جولته بجنوب سيناء، محمد غنيم، مدير إدارة الشئون القانونية، وعزة عبد الشافي، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم .

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