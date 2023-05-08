بالفيديو.. تفاصيل تقدم مصر للمركز الـ 24 عالميًا بمؤشرات نشر الأبحاث العلمية

أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الأبحاث العلمية التي كانت تنشرها مصر في عام 2011، حوالي 11 ألف بحث علمي، وفي عام 2022 بلغ عدد الأبحاث المنشورة 44 ألف و475 بحث، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحتل المركز الـ 40 عالميًا وأصبحنا في المرتبة 24، وهو ما يعكس الزيادة الكمية في عدد الأبحاث المنشورة.

وأضاف "رفعت" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن مصر في عام 2011 كنا وصلنا لـ 18 % أقل من المتوسط العالمي في الاستشهادات في الأبحاث العلمية، وأصبحنا حاليًا 51 % أعلى من المتوسط العالمي وهو ما يؤكد أن مصر تشارك وتساهم في نهضة البحث العلمي الأفريقية والعالمية، لأن معدلات الاستشهاد فيها في تزايد.

وتابع، أن نسبة الأبحاث في التعاون الدولي مصر وصلت إلى أكثر من 58%، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، والتي أحد أساسياتها التعاون في مجال البحث العلمي.

وأردف، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة كانت تمول البحث العلمي بقيمة 330 مليون جنيه خلال عام 2014، أما الأن تجاوز هذا الدعم 2 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى الاعتماد على البحث العلمي في التنمية.