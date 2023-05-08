وكيل تعليم دمياط يتابع سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تابع المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل العام والفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣م للإطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أى شكاوى من الورقة الامتحانية، في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الإمتحانية وإزالة أية مشكلات قد تعوق انتظامها والعمل على حلها فورًا.

وتفقد "وكيل الوزارة" مدرسة الشهيد أحمد عوضين الإعدادية المشتركة بإدارة كفر البطيخ التعليمية.

وأوصى "وكيل الوزارة" بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لم تتلق أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

كما تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم.

وذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت يوم السبت بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وا.د منال عوض محافظ دمياط.

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

وقالت منال عوض محافظ دمياط، إنه تم رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جاهزية اللجان.