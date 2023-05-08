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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اليوم.. عرض "قمر 14" فى مهرجان جمعية الفيلم

بوستر فيلم قمر ١٤
بوستر فيلم قمر ١٤
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يعرض اليوم الإثنين فيلم قمر 14 ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع داخل دار الأوبرا المصرية، وهو من بطولة النجوم خالد النبوى وشيرين رضا وغادة عادل، وياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، و من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وانطلق أول أمس السبت، فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي يستمر حتى 13 من مايو الجارى بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الختام يوم 20 مايو المقبل.

وشهد حفل الافتتاح تسليم شهادات تقدير للأفلام التي حصلت على أعلى الأصوات في استفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال 2022، وشارك فيه نقاد وصحفيين وبعض من صناع السينما وأعضاء جمعية الفيلم، وعرض فيلم "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، عقب حفل الافتتاح.

فيلم قمر 14 مهرجان جمعية الفيلم