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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق تسبب في وفاة سيدة ولاذ بالفرار بمنطقة الظاهر

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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تمكنت أجهزة الامن بالقاهرة من ضبط سائق لإصطدامه بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها بمنطقة الظاهر. 

وفي التفاصيل، تلقت شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا مفاده إصطدام سيارة مجهولة بـ (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال عبورها الطريق بدائرة القسم ، مما نتج عنه إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتى أدت لوفاتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص ملك ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، حال إستقلاله السيارة المشار إليها المتسببة فى الحادث، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق أجهزة الأمن اودت بحياة سيدة منطقة الظاهر بالقاهرة