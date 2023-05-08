13 شخصًا تعرضوا للدغ العقارب والثعابين وهجمات كلاب في الوادي الجديد

تعرض 13 شخصًا بمراكز ومدن وقرى محافظة الوادي الجديد، للدغات العقارب والثعابين على مدار شهر أبريل المنقضي وحتى اليوم الإثنين 8 مايو الجاري.

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن المديرية قدمت الأمصال واللقاحات المضادة والعناية الطبية لـ13شخصًا أعمار مختلفة من مختلف قرى ومدن المحافظة تعرضوا للدغات عقارب وثعبان " حية" من خلال المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بالقرى والتي يجري توفير مصل العقرب والثعبان بها بشكل كامل.

وأكد محروس، أن الذين تعرضوا للدغات العقارب بواقع 3 أشخاص بينما الذين تعرضوا للدغات الثعبان " الحية" 6 أشخاص، موضحًا أن الحية التي تنتشر بالمحافظة يطلق عليها الأهالي " الطريشة " وهي تنتشر في المناطق النائية والبعيدة وتنشط مع العقارب مع ارتفاع درجات الحرارة بينما تعرض 3 أشخاص لعقر كلاب ضالة وحالة واحدة فقط رفص حيوان.

وأضاف محروس، أن المحافظة نظرا لطبيعتها الصحراوية تنتشر بها لدغات العقارب وتتولي إدارة الطب الوقائي توفير جميع الأمصال والطعوم اللازمة على مستوى جميع الوحدات الصحية القروية، مشيرًا إلى توافر كميات كبيرة من هذه الأمصال والطعوم بصفة مستمرة نظرًا لطبيعة المنطقة.