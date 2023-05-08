حزب الشعب الأوروبي يطلب من البرلمان الأوروبي تسريع صفقة الذخيرة لأوكرانيا

طلب رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، من البرلمان الأوروبي استخدام إجراء سريع للتصويت على خطط تعزيز إنتاج الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا خلال هذا الشهر.

وقال ويبر في خطاب -وفق ما نقلته مجلة بوليتكو الأوروبية اليوم - إنه "في ضوء الحاجة الملحة لمساعدة أوكرانيا في ملء مخزوناتها من الذخيرة، تود مجموعة حزب الشعب الأوروبي طلب إجراء عاجل وفقًا للمادة 163 من قواعد إجراءات البرلمان. لقد وعد الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة العام المقبل، ولكن هناك مخاوف من أنها قد لا تفي بوعدها بإنتاج الكمية المطلوبة في القارة".

وطلب وزراء الاتحاد الأوروبي في مارس من بروكسل التوصل إلى قانون لاستخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي لزيادة قدرة التصنيع الدفاعي في أوروبا لتحقيق هذه الأهداف.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت المفوضية الأوروبية على خطط لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج الذخيرة عن طريق ضخ 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي في مصانع القذائف الأوروبية لتعزيز تصنيع الأسلحة - يقابل ذلك تمويل مشترك بنحو 500 مليون يورو من الدول الأعضاء ومصادر أخرى.

ويهدف مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "قانون دعم إنتاج الذخيرة"، إلى إنتاج مليون طلقة من الذخيرة في غضون عام واحد.

لكن مفوض السوق الداخلية تيري بريتون توقف عن التعجيل بمشروع القانون لتجاوز إجراءات اللجنة البرلمانية المطولة على أمل أن يقرر أعضاء البرلمان الأوروبي الإسراع في تنفيذ القانون بأنفسهم.

وسيناقش أعضاء البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية في الجلسة العامة اليوم - ولكن ما كان من المفترض أن يكون تبادلًا أوليًا لوجهات النظر من المقرر أن يتحول إلى نقاش حول ما إذا كان سيتم تسريع مشروع القانون، حيث يريد ويبر من أعضاء البرلمان الأوروبي التصويت في أقرب وقت على ما إذا كانوا سيستخدمون إجراء المسار السريع.

ومن المقرر أن يناقش قادة المجموعات السياسية الاقتراح يوم الخميس، في حين أن التصويت النهائي للموافقة على مشروع قانون الذخيرة "يمكن تحديده" لجلسة تصويت في نهاية هذا الشهر، كما اقترح ويبر.