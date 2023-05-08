التصريح بدفن جثة طفل سقط من الطابق السادس باوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل اثر سقوطه من أعلى منزله بأوسيم.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الطفل بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع مبروك من بشتيل البلد بدائرة المركز، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة طفل سقط من أعلى العقار محل العثور على جثته وبعمل التحريات وسؤال والدة المتوفي أفادت بأنها تقيم رفقة نجلها المتوفي وأضافت بأنها خرجت لشراء متطلبات المنزل وتركته وحيداً إلا أنه أختل توازنه وسقط من الطابق السادس من الشقة محل سكنهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي التحرير تحت تصرف النيابة العامة.



وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.