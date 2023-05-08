موعد مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر غدًا

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمواجهة بروكسي، مساء غدا الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، على التركيز على التقسيمات الفنية، خلال مران الفريق في الأيام الماضية، من أجل إعداد الفريق بشكل جيد للمباريات القادمة.

ويفتقد الزمالك، خلال مواجهة اليوم، لجهود الخماسى عبدالله جمعة، ومحمد عبدالشافى، وناصر منسى، وعمرو السيسى، وأحمد فتوح، بداعى الإصابة.

ويعانى ناصر منسى من مزق فى العضلىة الضامة، وعبدالشافى وعبدالله جمعة من إصابة فى الركبة، فيما تعرض فتوح لكدمة أسفل الظهر، وأصيب السيسى بإجهاد عضلى.أوسوريو يدرس الدفع بأكينولا وعواد غدًا في مواجهة بروكسي بالكأس.