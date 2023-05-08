الأربعاء.. انطلاق منتدى "الشباب وثقافة العمل التطوعي" بمكتبة الإسكندرية

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ منتدى "الشباب وثقافة العمل التطوعي"، التي تنظمه لجنة الشباب، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل، الموافق 10 مايو الجاري؛ بمقر مكتبة الإسكندرية.

ويستهدف المنتدى شباب الجامعات والمعاهد لبث روح المواطنة لدى الشباب وتوعيتهم بثقافة العمل التطوعي مع عرض لنماذج شبابية .

ويتناول المنتدى محورين: الأول بعنوان "دور القيادات والمجتمع في تعزيز ثقافة التطوع لدى الشباب"، ويترأس الجلسة الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان، ويتحدث بها كل من الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة شيماء حلمى مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور، والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس الشعب، وعضو التحالف الوطني، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نبيل الكاتب التطوعية التابعة للتحالف الوطني، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم عبد التواب مدير شبكة داعم التابعة للوزارة التضامن الاجتماعي.

أما المحور الثاني يحمل عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ثقافة التطوع لدى الشباب"، ويرأس الجلسة الدكتور سامح فوزي مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور حمدي سليمان أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب، جامعة العريش، والدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب ومتخصصة في الدراسات الأفريقية، والمهندس شريف عزوز مدير إدارة المبادرات التطوعية بمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والنائب الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الخيرية ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب.