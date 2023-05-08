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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهم بقتل شقيق زوجته بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بقتل شقيق زوجته بالوراق ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة الوراق مفاده وجود قتيل باحد الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه عامل فنى كهربائي أربعيني، وبإجراء التحريات تبين أنه حضر لحل خلاف بين شقيقته وزوجها وحينما اشتد الخلاف بينه وبين الأخير قام الأخير بإشهار السلاح بوجهه وطعنه طعنة نافذة بالرقبة أردته قتيلا.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة للمشىرحة وتولت النيابة التحقيق.

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