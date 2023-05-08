تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 مايو 2023

الإثنين 08/مايو/2023 - 11:05 ص

شهدت أسعار الذهب استقرارا فى تعاملات بداية اليوم الاثنين 8 مايو 2023، فى السوق المحلى وفقا لشعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر 2620 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2246 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2994 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 20960 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا 2022 دولارا للأونصة.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 4.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، بفعل تراجع الدولار، مع تلميحات الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما عزز من توجه المستثمرين للذهب بغرض التحوط.