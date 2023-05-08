خرجت وسبته لوحده.. والدة طفل أوسيم تكشف لغز سقوطه من أعلى المنزل

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بأوسيم.

واستدعت النيابة العامة أسرة الطفل لسؤالهم حول الواقعة، وقالت والدة الطفل إنها تقطن بالمنزل بصحبة طفلها بمفردهما

وأضافت الأم أنها يوم الواقعة خرجت لشراء بعض متطلبات المنزل واضطرت لترك الطفل بمفرده ولكنها تفاجأت وقت عودتها بسقوطه من أعلى.

تلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع مبارك من بشتيل البلد بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة طفل سقط من أعلى العقار محل العثور على جثته وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى التحرير تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.