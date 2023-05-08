رئيس جامعة كفر الشيخ: المسرح جزء مكمل وأساسي من العملية التعليمية

قال الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تهتم كثيرا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها جزء مكمل وأساسي للعملية التعليمية، وتساهم فى تثقيف الطلاب وتنمية قدراتهم وإظهار النابغين والموهوبين منهم.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن الملتقي المسرحي يعتبر عمل مهم جدا ينتظره الطلاب كل عام ويتم التحضير له قبلها بشهور، موضحا أن هناك قيم كثيرة يتعلمها الطلاب من العمل المسرحي أو النشاط الرياضي.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ: أن المسرح يعد "أبو الفنون"، والجامعة تهتم بالتذوق الفني للطلاب وأهميته فى الإرتقاء بالشخصية والذوق العام، ومساهمته بشكل كبير فى تنمية الشخصية السوية للطلاب، والتي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

كما لفت رئيس جامعة كفر الشيخ، الى أن المسرح يعلم الكثير من القيم مثل العمل الجماعي واحترام الوقت ومناقشة موضوعات تهم المجتمع.