اليوم.. انطلاق فعاليات مشروع المكتبات المتنقلة بقرى "حياة كريمة"

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، فعاليات مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في الثانية عشرة ظهرا من أمام مقر وزارة الثافة بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هي الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى حياة كريمة.

يجوب هذا المشروع المناطق الريفية بقرى حياة كريمة داخل مختلف المراكز بالمحافظة، وذلك بهدف إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد إلى وجود المكتبات بالمحافظة لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع.