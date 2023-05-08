شاهد.. لقطة تظهر غضب الملك تشارلز قبل التتويج

ما زال الضوء مسلطًا على حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، التي تمت مراسمه يوم السبت الماضي في كنيسة وستمنستر أبي، فقد رصدت دسات الكاميرا الملك تشارلز الثالث غاضبًا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه، وذلك لأنه وصل قبل موعده المحدد، مما جعله يضطر للانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.

وبدأ الملك يتحدث لكاميلا غاضبًا قائلًا: "هذا ممل، لا يمكننا أبدا أن نكون في الموعد".

وقد توج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية كملكة.

وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة يلوحان من شرفة قصر بكنجهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.

ويعتبرالتتويج ليس ضروريًا، لكنه يعتبر وسيلة لإضفاء الشرعية على السيادة الجديدة بطريقة عامة.