تجديد حبس سايس لاتهامه بدهس فتاة في  مصر الجديدة

قرار قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، اليوم الاثنين، تجديد حبس سايس لاتهامه بدهس فتاة بسيارة وإحداث إصابتها في مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث مصادمة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (فتاة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية "مصابة بإضطراب بدرجة الوعى وكسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابها") بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير ومناقشته ، قرر بأن السيارة كانت حيازة "سايس الجراج الخاص بالمنطقة محل عمله"، لركنها ونفى علمه بملابسات الحادث ، وتبين تواجد السيارة المشار إليها أسفل الشركة محل عمله، وبها تلفيات بمقدمة السيارة بالكامل، بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (منادى سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) ، حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تحصل على السيارة من مالكها لركنها أمام الشركة محل عمله وأثناء ذلك قام بالاستيلاء على السيارة للتنزه بها، وحال تواجده بمحل البلاغ اختلت من يده عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بالمصابة مُحدثاً ما بها من إصابات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.