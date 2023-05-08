فرع ثقافة الفيوم يقدم العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"

قدم فرع ثقافة الفيوم التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة على خشبة مسرح نادي المعلمين بسنورس العرض المسرحي "خالتي صفية والدير"، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ومن خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم سماح كامل.

العرض من إخرج كمال عتمان، تأليف بهاء طاهر، إعداد مسرحى سعيد حجاج، ديكور وملابس مصطفى فكرى موسيقى وألحان وليد خلف، مساعد مخرج عيد عثمان.

تدور أحداث العرض حول صفية التي تقع بحب الشاب حربي وتتزوج خاله عسران بعد تأكدها من حبه لأخرى، وبعد تدبير العمدة المكائد بين حربي وعسران، يقتل عسران للدفاع عن نفسه ويحبس حربي، تقرر صفية تربية ابنها حسان ليأخذ بثأر أبيه وقتل حربي بعد خروجه من السجن، ولكن يقع ما لم تخطط له صفية خالتى صفية والدير.