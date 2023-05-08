فيتوريا يتابع مع "إمام" ترتيبات معسكر يونيو

يواصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ترتيب المعسكر المقبل للمنتخب الوطني، تحت قيادة روي فيتوريا، من أجل الاستعداد لمواجهة منتخب غينيا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار العام المقبل.

ويبحث مسئول داخل الجبلاية عن ودية للمنتخب الوطني في شهر يونيو من منتخبات التصنيف الثاني أو الثالث.

ويتابع روي فيتوريا يتابع الترتيبات كاملة لمعسكر شهر يونيو، ويتواجد في اتحاد الكرة بشكل يومي من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، ولديه رغبة قوية في تحقيق الفوز بالمباريات المقبلة، من أجل التقدم أكثر في التصنيف الخاص بالمنتخبات الوطنية.

وعلمت “البوابة نيوز”، أن روي فيتوريا فضل مواجهة منتخب أفريقي من المستوى الثاني من أجل التقدم بشكل أكبر في التصنيف الخاص بالمنتخبات، قبل بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026، وتدارك ما حدث للمنتخب الفترة الماضية، وقتما تواجد المنتخب في التصنيف الثاني بتصفيات كأس العالم وواجه منتخب السنغال على بطاقة التأهل للمونديال.